Убежище построили на случай ядерной войны

В эфире телеканала "Украина 24" бывший депутат Верховной рады и лидер Радикальной партии Олег Ляшко рассказал о существовании тайного подземного бункера. Там в случае возникновения какой-либо чрезвычайной ситуации и опасности смогут укрыться и продолжать работу все представители власти, а именно депутаты и аппарат правительства Украины.



О месте положения бункера, однако, Ляшко не стал рассказывать. По его словам, эта информация скорее всего засекречена, и давать комментарии про подземный комплекс ему стоит лишь в общих словах.

Так, Олег Ляшко утверждает, что в бункере могут проживать и работать тысячи человек, пространство для этого оборудовано всем, чем необходимо. Построили данный комплекс еще в советское время, на случай, если случится ядерная война. Другие детали о бункере лидер Радикальной партии раскрывать не стал.

Ранее командующий Операцией объединенных сил Украины в Донбассе Александр Павлюк спрогнозировал, когда Россия собирается вторгнуться на Украину – это 20 февраля. Наступать, по его мнению, войска будут с юго-востока. Однако глава минобороны Украины Алексей Резников говорит, что никаких фактов, подтверждающих нападение России на Украину нет, и панику по этому поводу разводить не нужно.