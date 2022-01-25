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В эфире телеканала "Украина 24" бывший депутат Верховной рады и лидер Радикальной партии Олег Ляшко рассказал о существовании тайного подземного бункера. Там в случае возникновения какой-либо чрезвычайной ситуации и опасности смогут укрыться и продолжать работу все представители власти, а именно депутаты и аппарат правительства Украины.
О месте положения бункера, однако, Ляшко не стал рассказывать. По его словам, эта информация скорее всего засекречена, и давать комментарии про подземный комплекс ему стоит лишь в общих словах.
Так, Олег Ляшко утверждает, что в бункере могут проживать и работать тысячи человек, пространство для этого оборудовано всем, чем необходимо. Построили данный комплекс еще в советское время, на случай, если случится ядерная война. Другие детали о бункере лидер Радикальной партии раскрывать не стал.
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