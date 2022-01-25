Бывший депутат проболтался о тайном бункере для правительства Украины

Бывший депутат проболтался о тайном бункере для правительства Украины
Фото: VItalii Kliuiev via www.imago-im / www.imago-images.de / www.globallookpress.com
Убежище построили на случай ядерной войны

В эфире телеканала "Украина 24" бывший депутат Верховной рады и лидер Радикальной партии Олег Ляшко рассказал о существовании тайного подземного бункера. Там в случае возникновения какой-либо чрезвычайной ситуации и опасности смогут укрыться и продолжать работу все представители власти, а именно депутаты и аппарат правительства Украины. 

О месте положения бункера, однако, Ляшко не стал рассказывать. По его словам, эта информация скорее всего засекречена, и давать комментарии про подземный комплекс ему стоит лишь в общих словах. 

Так, Олег Ляшко утверждает, что в бункере могут проживать и работать тысячи человек, пространство для этого оборудовано всем, чем необходимо. Построили данный комплекс еще в советское время, на случай, если случится ядерная война. Другие детали о бункере лидер Радикальной партии раскрывать не стал. 

Ранее командующий Операцией объединенных сил Украины в Донбассе Александр Павлюк спрогнозировал, когда Россия собирается вторгнуться на Украину – это 20 февраля. Наступать, по его мнению, войска будут с юго-востока. Однако глава минобороны Украины Алексей Резников говорит, что никаких фактов, подтверждающих нападение России на Украину нет, и панику по этому поводу разводить не нужно.

Источник: Youtube ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
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