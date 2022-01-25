Блогерша из Англии поделилась способом сэкономить на шоппинге

Блогерша из Англии поделилась способом сэкономить на шоппинге
Фото: depositphotos.com
Теперь одежда обходится ей значительно дешевле

Английская блогерша Бекки Хьюгз в своем Instagram рассказывает, как она стала экономить на одежде и тратить во время шоппинга на десятки тысяч рублей меньше, чем раньше. Для этого девушка покупает вещи исключительно в секонд-хендах. 

К такой практике Бекки перешла в 2018 году. Девушка рассказала, что до этого времени она каждый месяц тратила большие суммы денег (около 8,5 тысяч рублей) на шоппинг в привычных магазинах одежды. Тогда блогерша решила попробовать шоппинг в секонд-хендах, чтобы экономить средства, и с тех пор она выбирает вещи только в них. 

Бекки покупает там и обувь, и повседневную одежду, и даже нижнее белье. 

Девушка отмечает, что плюсом шоппинга в секонд-хендах являются далеко не только низкие цены. По ее словам, покупки там привили ей внимательность и ответственность, так как каждую вещь он выбирает тщательно, чтобы носить ее на протяжении нескольких лет. Кроме того, одежда из секонд-хенда уникальна, и при помощи нее можно создать свой неповторимый стиль. 

На данный момент за Бекки в социальной сети Instagram наблюдают 15,5 тысяч подписчиков. 

К подобной практике прибегают многие девушки. Так, недавно похожим опытом поделилась другая блогерша из Англии – Лорен Рейнольдс. Она тоже покупает вещи в секонд-хендах и значительно экономит на этом средства. Девушка советует ходить за одеждой только в хорошем настроении, чтобы выбирать для себя наиболее удачные вещи. 

Источник: Daily Mail ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
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