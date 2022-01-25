Можно купить в любой аптеке: чем оттереть суперклей

Можно купить в любой аптеке: чем оттереть суперклей
Фото: ALEXEY BYCHKOV / Global Look Press / www.globallookpress.com
Оно помогает удалить его даже с одежды

Если обычный клей "Момент" отмыть не составляет особого труда, то суперклей сохнет буквально за несколько мгновений, и оттереть его с кожи или поверхности очень проблемно. Дело в том, что в составе почти любого суперклея есть цианоакрилат – это вещество очень быстро сохнет и не растворяется в воде. Поэтому мыло, порошок и другая чистящая бытовая химия не справляются с ним. Однако есть средство, которое поможет вывести суперклей с кожи и с одежды. Растворить цианоакрилат может димексид. Это противовоспалительное средство, которое можно приобрести в любой аптеке. 

Чтобы удалить суперклей димексидом, нужно смочить им ватный диск, наложить его на то место, которое испачкалось клеем, закрыть сверху куском пленки, закрепить на руке пластырем или скотчем и ждать примерно 20 минут, пока клей не размякнет. После этого его можно будет спокойно снять с кожи. Если же суперклей недостаточно размяк, повторите процедуру. 

Плюсы димексида в том, что он очищает поверхность кожи, не раздражая ее. Кроме того, это средство поможет также избавиться от суперклея, если он попал на одежду. 

Другим эффективным средством является универсальная смазка WD-40. Она также поможет удалить суперклей и с кожи, и с одежды. 

Марина ДИАНОВА
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