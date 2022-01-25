Индексация выплат и выдача QR-кода по антителам: что изменится в жизни россиян с февраля

Некоторые нововведения обрадуют граждан РФ, но некоторые огорчат

С 1 февраля 2022 года в России вступают в силу постановления и законодательные акты, которые коснутся большей части населения страны.

Повышение пенсий

С февраля неработающие пенсионеры начнут получать повышенные ежемесячные выплаты от государства. Индексация страховой части пенсии составит 8,6% по сравнению с декабрем 2021 года. Постановление было принято "задним числом", поэтому в феврале россияне получат также доплату за январь, когда пенсии повысили на 5,9%.

Пенсии силовиков пересчитают аналогично.

Пособия на детей

С 1 февраля социальные выплаты на детей повысятся на 8,4%. Так, единовременное пособие на рождение ребенка составит 20 472 тыс. рублей. Максимальный размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет вырастет до 31 282 руб. в месяц.

Материнский капитал

С 1 февраля размер материнского капитала будет проиндексирован на 8,4%. При рождении первого ребенка сумма пособия составит 524,5 тыс. рублей. При рождении второго ребенка можно будет получить 693,1 тыс. рублей, если семья не получала материнский капитал после рождения первого ребенка. Если получала, то после рождения второго ребенка в 2022 г. можно получить "доплату" в размере 168,6 тыс. рублей.

Тариф на проезд грузовиков

С 1 февраля вырастет плата за проезд по федеральным автодорогам для грузовиков массой более 12 тонн. Тариф госсистемы "Платон" для большегрузов составит 2,54 рубля за километр (сейчас 2,34 руб./км).

Списание долгов

С 1 февраля при списании долгов с физлиц приставы должны будут таким образом рассчитывать суммы, чтобы на счетах должника оставался прожиточный минимум. В среднем по России это 13 793 рубля, но есть регионы, где этот показатель выше. Чтобы постановление работало, должнику необходимо обратиться в отделение ФССП с соответствующим заявлением.

Выдача QR-кодов и ковидных сертификатов

С 1 февраля получить сертификат, подтверждающий иммунитет к коронавирусу, смогут не только россияне, прошедшие вакцинацию от COVID-19 или "официально" переболевшие ковидом, но и граждане, не обращавшиеся к врачу во время болезни или привившиеся иностранной вакциной за границей. Основанием для выдачи ковидного сертификата станет наличие антител в крови. Тестирование новой системы уже ведется, передают "Вести".

К каким нововведениям 2022 года еще предстоит привыкнуть россиянам, "Утро" сообщало ранее.