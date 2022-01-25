Пассажирам пришлось семь часов дожидаться трапа в самолете

Российский авиалоукостер "Победа" обвинил стамбульский аэропорт в издевательствах над гражданами Российской Федерации, которые не могут вылететь домой из-за обрушившихся на Турцию снегопадов. В компании заявили, что один из лайнеров "Победы" больше семи часов ждал трапа. Вторые сутки высадка пассажиров с отправкой авиарейсов осуществляются с крупными перебоями.

Дочернее предприятие "Аэрофлота" требует прекратить издевательства над гражданами России и в срочном порядке обеспечить трапы для клиентов рейса DP6104 Стамбул-Москва (с отправкой в 12.30 по московскому времени на 25 января). Происходящее в международном аэропорту Стамбула представители "Победы" назвали "настоящим позором".

"Вы не смогли обеспечить высадку для клиентов более чем за 7 часов", – говорится в сообщении авиакомпании.

Позднее на официальном аккаунте Стамбульского аэропорта появилось сообщение: эвакуация пассажиров из лайнера "Победа" завершена.

Позднее пресс-служба "Победы" заявила, что приостановка работы воздушной гавани вызвана снегопадом. Клиенты ожидают вылета уже второй день. Наземные службы не могут обеспечить своевременную эвакуацию пассажиров из лайнеров, так как техника на летней резине не могла добраться до самолетов из-за сугробов. Дороги к "Стамбулу-Новому" перекрыты – попасть в аэропорт в настоящее время не представляется возможным. Пресс-служба заявила, что непогода продемонстрировала недееспособность наземных служб Стамбульского аэропорта. 370 пассажиров, воспользовавшихся услугами "Победы", все еще ожидают вылета.

Разгневанные пассажиры, которым отменили рейсы, уже протестуют, требуя предоставить им номера в отелях – ходят толпами по терминалу, скандируя лозунги.

Синоптики утверждают, что снегопады в Турции продолжатся до 26 января.