Более 600 мероприятий в 2021 году провел проектный офис "Молодежь Москвы"

Более 600 мероприятий в 2021 году провел проектный офис "Молодежь Москвы"
Фото: mos.ru
Школьники и студенты смогли посетить карьерные интенсивы, дебаты и встречи с экспертами

Российская столица может посоревноваться по уровню жизни с ведущими городами Европы. Сегодня в Москве создаются достойные условия для граждан всех категорий. Особое внимание власти уделяют развитию молодежи. Так. несмотря на пандемию коронавируса, в прошлом году для молодых москвичей было организовано свыше 600 мероприятий.

Школьники и студенты в 2021 году смогли принять участие в интерактивных проектах, онлайн-трансляциях, конкурсах, дистанционном обучении и многих других интересных событиях. Организатором мероприятий выступил проектный офис "Молодежь Москвы".

Особое внимание было уделено проектам, связанным с карьерным ростом. Конечно, мероприятия проводились при строгом соблюдении санитарных ограничений. Среди самых популярных событий – интенсивы "Труд для всех" и "Вокруг профессий" в рамках проекта "ВРаботе".

Кроме того, в столичном регионе были организованы встречи с экспертами и звездными гостями в формате "Завтраков с пользой" в рамках проекта "Московский диалог", выступления и открытые микрофоны в жанре Stand-Up, а также дискуссионные шоу "Дебаттла".

Большинство мероприятий 2021 года проектный офис "Молодежь Москвы" смог провести в дистанционном формате. Молодые жители столицы смогли посетить онлайн-площадки творческих, образовательных и спортивных событий. Подробно ознакомиться с ними можно на страничке организации в социальной сети "ВКонтакете".

Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
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