Более 600 мероприятий в 2021 году провел проектный офис "Молодежь Москвы"

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Российская столица может посоревноваться по уровню жизни с ведущими городами Европы. Сегодня в Москве создаются достойные условия для граждан всех категорий. Особое внимание власти уделяют развитию молодежи. Так. несмотря на пандемию коронавируса, в прошлом году для молодых москвичей было организовано свыше 600 мероприятий.
Школьники и студенты в 2021 году смогли принять участие в интерактивных проектах, онлайн-трансляциях, конкурсах, дистанционном обучении и многих других интересных событиях. Организатором мероприятий выступил проектный офис "Молодежь Москвы".
Особое внимание было уделено проектам, связанным с карьерным ростом. Конечно, мероприятия проводились при строгом соблюдении санитарных ограничений. Среди самых популярных событий – интенсивы "Труд для всех" и "Вокруг профессий" в рамках проекта "ВРаботе".
Кроме того, в столичном регионе были организованы встречи с экспертами и звездными гостями в формате "Завтраков с пользой" в рамках проекта "Московский диалог", выступления и открытые микрофоны в жанре Stand-Up, а также дискуссионные шоу "Дебаттла".
Большинство мероприятий 2021 года проектный офис "Молодежь Москвы" смог провести в дистанционном формате. Молодые жители столицы смогли посетить онлайн-площадки творческих, образовательных и спортивных событий. Подробно ознакомиться с ними можно на страничке организации в социальной сети "ВКонтакете".
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