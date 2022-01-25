В 2022 году в Москве благоустроят территории около 11 станций БКЛ

У станций появятся современные остановки и парковки для машин

В столичном регионе продолжается строительство Большой кольцевой линии метро, которая является самым амбициозным проектом за всю историю московского метростроения. Более того, БКЛ претендует на мировой рекорд по протяженности среди кольцевых линий подземки. Ее длина может достигнуть 70 километров.

Всего на БКЛ будет открыта 31 станция. Московские власти придают большое значение не только комфорту, но оригинальному дизайну станций. Их строят современными, в отделке используют долговечные материалы. Разумеется, территория вокруг станций благоустраивают.

В 2022 году власти столицы собираются привести в порядок территории возле 11 станций БКЛ метро. Около них появятся современные остановочные павильоны, парковочные карманы и газоны. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"На первом этапе проектов были реализованы мероприятия по улучшению пешеходной и транспортной доступности станций, на втором этапе в зону благоустройства включили дополнительные территории", – отметил чиновник.

По его словам, власти города запланировали создание удобных маршрутов к станциям метро. Будут расширены и обновлены тротуары. Проезжую часть приведут в порядок, при необходимости установят пешеходные переходы с контрастным освещением.

Второй этап благоустройства коснется станций БКЛ, которые открылись в прошлом году: "Новаторская", "Зюзино", "Проспект Вернадского", "Аминьевская", "Давыдково", "Электрозаводская", "Мичуринский проспект", "Воронцовская", "Кунцевская". Работы пройдут также возле станций "Сокольники" и "Марьина Роща", запуск которых запланирован на 2022 год.