Осталось меньше месяца: названы самые тяжелые дни в 2022 году

Осталось меньше месяца: названы самые тяжелые дни в 2022 году
Фото: Doukdouk/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
"Двойки" могут серьезно повлиять на судьбу людей

2022 год богат датами, в которых встречается магическая цифра 2. Это число, по мнению нумерологов, имеет особенное значение. Эксперты считают, что "двойки" могут серьезно повлиять на человеческие судьбы в период власти черного водяного тигра. Некоторым людям придется нелегко в следующем месяце.

Специалисты назвали самые тяжелые даты февраля. 20 и 22 числа второго месяца могут негативно сказаться на жизни людей, считают нумерологи. Они рекомендовали в эти дни отказаться от принятия серьезных решений.

"Эмоциональные качели" – так охарактеризовала большое количество "двоек" в новом году ведический астролог Алла Новокрещенова. По мнению эксперта, цифры 2 могут говорить о неопределенности в жизни.

Сумма цифр 2022 года равна шести. Это число Венеры, покровительствующей творчеству и романтике. "Двойки" свидетельствуют о власти Луны над судьбами людей. По словам эксперта, в новом году не стоит задумываться о создании семьи.

Она также призвала подождать с финансовыми вкладами до 2023 года. Астролог уверена, что текущий год будет проще прошлого только в политической сфере. В семейной жизни тоже нередки будут трудности – существует угроза большого количества разводов из-за недальновидных решений. 

Однако, особенно трудно будет с решениями именно 20 февраля, в воскресенье, и через два дня, во вторник. Эксперт подчеркнула, что это будут очень эмоциональные даты.

Ранее шаманка Кажетта сделала прогноз о судьбе России в 2022 году.

Источник: Телеканал 360 ✓ Надежный источник
Олег НИЛОВ
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