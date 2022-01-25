Знаменитый американский режиссер предрек крах цивилизации

Знаменитый американский режиссер предрек крах цивилизации
Джеймс Кэмерон. Фото: Gary Mitchell/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Оскароносный кинодеятель опасается дипфейков

Человечество семимильными шагами осваивает новые технологии. В наши дни активно развивается и внедряется в повседневную жизнь искусственный интеллект. Польза нейросетей очевидна, но есть и много негативных факторов. Об этом в интервью британскому телеканалу BBC рассказал всемирно известный кинорежиссер Джеймс Кэмерон.

Сколько раз человечеству прогнозировали уничтожение от различных катаклизмов, столкновений с метеоритами или неизведанных болезней? Сценарий краха цивилизации, описанный оскароносным режиссером, кажется наиболее реалистичным, ведь нейросети, которых он опасается, уже сейчас активно применяются в нашей жизни.

Кэмерон увидел большую угрозу, исходящую от дипфейков. Эта технология позволяет синтезировать реалистичные аудио, фото и видео. Причем, искусственный интеллект, использующий внешность и голос настоящих людей, способен самостоятельно обучаться, например, манере речи. По словам эксперта, распознать подделку можно только с помощью критического мышления.

Он подчеркнул, что для создания угрозы человечеству нейросеть должна всего лишь наплодить достаточное количество дипфейков определенного числа людей и натравить их друг на друга. Режиссер легендарного "Терминатора" назвал новое оружие "Скайнет" – по имени главного антагониста своего фильма.

Ранее астрологи назвали точную дату Апокалипсиса. По мнению специалистов, Судный день начнется всего через несколько лет.

Источник: BBC ✓ Надежный источник
Олег НИЛОВ
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