Оскароносный кинодеятель опасается дипфейков

Человечество семимильными шагами осваивает новые технологии. В наши дни активно развивается и внедряется в повседневную жизнь искусственный интеллект. Польза нейросетей очевидна, но есть и много негативных факторов. Об этом в интервью британскому телеканалу BBC рассказал всемирно известный кинорежиссер Джеймс Кэмерон.

Сколько раз человечеству прогнозировали уничтожение от различных катаклизмов, столкновений с метеоритами или неизведанных болезней? Сценарий краха цивилизации, описанный оскароносным режиссером, кажется наиболее реалистичным, ведь нейросети, которых он опасается, уже сейчас активно применяются в нашей жизни.

Кэмерон увидел большую угрозу, исходящую от дипфейков. Эта технология позволяет синтезировать реалистичные аудио, фото и видео. Причем, искусственный интеллект, использующий внешность и голос настоящих людей, способен самостоятельно обучаться, например, манере речи. По словам эксперта, распознать подделку можно только с помощью критического мышления.

Он подчеркнул, что для создания угрозы человечеству нейросеть должна всего лишь наплодить достаточное количество дипфейков определенного числа людей и натравить их друг на друга. Режиссер легендарного "Терминатора" назвал новое оружие "Скайнет" – по имени главного антагониста своего фильма.

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