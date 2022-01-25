Как стюардесс наказывают за лишний вес: откровение экс-работницы Emirates

Как стюардесс наказывают за лишний вес: откровение экс-работницы Emirates
Фото: Christoph Hardt/imago stock&people/www.globallookpress.com
Располневшим дамам могут урезать зарплату

Экс-работница популярного воздушного перевозчика Emirates Airline рассказала, с какими трудностями ей пришлось столкнуться на должности стюардессы. Оказалось, у авиакомпании достаточно жесткие требования к внешнему виду бортпроводниц. Наиболее бдительно руководство следит за весом своих сотрудниц.

Бывшая стюардесса рассказала, что в организации действует особая корпоративная система по контролю веса работников. Девушки, которые превысили установленный лимит по килограммам, могут быть наказаны. Как рассказала собеседница зарубежного издания, в компании поощряются доносы. Мол, если кто-то видит, что коллега увеличилась в размере, нужно отправиться к начальникам и рассказать об этом.

Впрочем, девушку, позволившую себе лишний кусочек тортика, не сразу станут наказывать долларом. Сначала ей предоставят особую программу для снижения веса. Она предусматривает специальное диетическое питание и спортивные нагрузки. При этом сроки сброса веса достаточно короткие – примерно за две недели нужно избавиться от лишних килограммов. В противном случае зарплата "нарушительницы" может быть ощутимо сокращена.

Впрочем, экс-менеджер воздушного перевозчика сообщил, что за всю историю действия такой программы из 25 тысяч сотрудников штрафы за лишний вес получили всего лишь 150 человек.

К слову, недавно другая стюардесса рассказала о худших случаях с пассажирами на борту самолета.

Источник: Insider ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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