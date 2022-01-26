Как похудеть после 50 лет: советы американского диетолога

Как похудеть после 50 лет: советы американского диетолога
Фото: depositphotos.com
Специалист перечислила ряд несложных правил

После 50 лет килограммы сбрасываются тяжелее, так как обмен веществ с годами становится медленнее, пояснила диетолог Лори Чонг. Кроме того, у женщин процесс потери веса может быть дополнительно осложнен, так как в организме происходят весомые гормональные изменения. Все факторы вместе, осложненные рутинными проблемами, часто приводят к стрессу, некачественному сну, это в свою очередь вызывает желание употреблять продукты, которые содержат много жира и сахара, говорит Лори Йонг. 

При этом если выполнять определенный свод правил ежедневно, то результат не заставит себя ждать. В первую очередь, важно выполнять силовые тренировки. Они помогут не только сбросить лишний вес, но и улучшить состояние мышц. Для эффекта необходимо заниматься несколько раз в неделю. Диетолог также советует не пренебрегать кардио, которые смогут улучшить обмен веществ. В целом Лори Чонг предлагает уделять спорту не менее 2,5 часов в неделю. 

Другие способы похудения связаны с питанием и питьевым режимом. Так, другой диетолог Бонни Тауб-Дикс рекомендует соблюдать водный баланс, однако ориентироваться нужно не на общепринятые нормы (2 литра в день), а на потребности и вес собственного организма. Кроме того, из рациона лучше исключить напитки и продукты, которые содержат в себе большое количество сахара. 

Если говорить конкретнее о питании, Лори Чонг советует употреблять продукты, которая содержит большое количество клетчатки, так как они позволяют человеку дольше оставаться сытым. Стоит включить в свой ежедневный рацион бобовые, употреблять овощи и фрукты, а также зерновые, семена и орехи. 

Кроме всего прочего, нужно питаться осознанно. Важно слушать свой организм и ощущения, питаться лишь при возникновении чувства голода, не концентрировать свой день на приемах пищи и не переедать. 

Источник: Eat This, Not That! ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
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