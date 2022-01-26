Хвостатый с особым вниманием отнесся к крупным банкнотам

Домашние питомцы – настоящий источник идей для всевозможных различений. Одно семейство обратило внимание на неприкрытый интерес пушистого любимца к купюрам. В итоге хозяева котика решили, что он отлично справился бы с ролью банкомата.



Владельцы четвероногого подготовили для него специальный "банкомат" из огромной картонной коробки. Оригиналы с умом подошли к поставленной задаче и даже сопроводили "аппарат" поясняющими подписями. Мол, куда вставлять деньги, где набирать секретный пин-код и так далее.

На видеоролик попал момент, когда хозяйка пушистика направляется к картонному "банкомату" с пачкой купюр крупного номинала. Девушка вставляет банкноты в специальное отверстие в "аппарате". Стоит отметить, что маленький банкир виртуозно справился со своей задачей. Отправленные в "купюроприемник" деньги исчезали в его недрах в считанные секунды.

Потом владелица смышленого котика решила показать происходящее с другого ракурса. Она навела камеру на внутренности "банкомата" и продемонстрировала изумленной публике рыже-белого кота, который с большим старанием собирает деньги и складывает их на полу в "банкомате".

Интернет-пользователи пришли в восторг от такого смешного ролика и поблагодарили кота с хозяйкой за поднятие настроения.

Ранее "Утро" делилось забавным видеороликом с серым котиком, попавшим в бумажный плен.