Связь с объектом отсутствует, указали в Киеве

Координаты космического спутника "Сич-2-30", запущенного впервые новой Украиной за одиннадцатилетний период, неизвестны. Вероятнее всего, космический аппарат потерян, заявил экс-советник руководителя Государственного космического агентства Андрей Колесник.

Спикер утверждает, что Соединенные Штаты должны были внести объект в базу в соответствии с условиями украино-американского соглашения, подписанного в 2021 году. Идентификация спутника проводится за счет самого собственника в рамках достигнутых договоренностей, или если же тот намерен сам передать траекторию полета, отмечает "Свободная Пресса".

Так как идентификация аппарата до сих пор остается открытым вопросом, Колесник предполагает, что у "Сича" имеются проблемы коммуникационнного характера – связь либо слаба, либо полностью отсутствует. По этой причине предоставление информации об объекте Соединенным Штатам в настоящее время имеет определенные трудности, указал Колесник на своей странице в социальной сети.

Запуск "Сич-2-30" был осуществлен носителем Falcon 9 в штате Флорида две недели назад на площадке американской космической компании SpaceX. После запуска, состоявшегося 13 января в 18.26 по московскому времени, ракета вернулась на стартовую площадку. По словам президента Украины Владимира Зеленского, разработчиком космического аппарата выступило КБ "Южное" вместе с остальными украинскими предприятиями – то есть спутник построен исключительно на основе отечественных технологий, передает РИА "Новости".