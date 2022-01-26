У Украины потерялся в космосе запущенный Илоном Маском спутник

У Украины потерялся в космосе запущенный Илоном Маском спутник
Фото: pixabay.com
Связь с объектом отсутствует, указали в Киеве

Координаты космического спутника "Сич-2-30", запущенного впервые новой Украиной за одиннадцатилетний период, неизвестны. Вероятнее всего, космический аппарат потерян, заявил экс-советник руководителя Государственного космического агентства Андрей Колесник.

Спикер утверждает, что Соединенные Штаты должны были внести объект в базу в соответствии с условиями украино-американского соглашения, подписанного в 2021 году. Идентификация спутника проводится за счет самого собственника в рамках достигнутых договоренностей, или если же тот намерен сам передать траекторию полета, отмечает "Свободная Пресса".

Так как идентификация аппарата до сих пор остается открытым вопросом, Колесник предполагает, что у "Сича" имеются проблемы коммуникационнного характера – связь либо слаба, либо полностью отсутствует. По этой причине предоставление информации об объекте Соединенным Штатам в настоящее время имеет определенные трудности, указал Колесник на своей странице в социальной сети.

Запуск "Сич-2-30" был осуществлен носителем Falcon 9 в штате Флорида две недели назад на площадке американской космической компании SpaceX. После запуска, состоявшегося 13 января в 18.26 по московскому времени, ракета вернулась на стартовую площадку. По словам президента Украины Владимира Зеленского, разработчиком космического аппарата выступило КБ "Южное" вместе с остальными украинскими предприятиями – то есть спутник построен исключительно на основе отечественных технологий, передает РИА "Новости".

Источник: Facebook ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
новости партнеров

Bloomberg узнал ответ США на предложения России по гарантиям безопасности

Вашингтон корректирует свое послание Москве с союзниками из ЕС

Индексация выплат и выдача QR-кода по антителам: что изменится в жизни россиян с февраля

Некоторые нововведения обрадуют граждан РФ, но некоторые огорчат

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей