Девушка рассказала об испортивших отдых деталях

Россиянка выбрала местом своего зимнего отпуска Сочи, и после поездки у нее остались смешанные чувства. За тур девушка заплатила 54000 рублей, однако, по ее словам, за эту цену она ожидала большего. Так, опция "все включено" совсем не стоила тех денег, которые за нее отдали. Еда была невкусной, а выбирать было практически не из чего.



Кроме того, рассказывая об условиях на пляже, туристка пожаловалась, что за многие опции ей пришлось доплачивать. Платными оказались бары и развлечения. Россиянка осталась довольна бассейнами, однако и здесь детали подпортили общее впечатление – в зоне спа ей не выдали халат, и девушке пришлось идти за своим в номер.

Туристку также разочаровала организация индивидуальной экскурсии. Россиянка отдала за нее 7500 рублей, и, как считает девушка, она совсем не стоила этих денег. Экскурсовод совершенно не продумал план рассказа, потерял много времени в пробках и практически все время пытался навязать покупки в определенных магазинах.

В целом отдых в Сочи оставил у девушки двоякие впечатления. С одной стороны, все "неплохо, красиво и ухоженно", богатая природа, но с другой – сервис, поведение персонала и некоторые детали не дали россиянке ощущения комфортного отдыха.

В итоге туристка посоветовала приезжать в Сочи в межсезонье, но не заселяться в гостиницу, а арендовать квартиру и автомобиль.