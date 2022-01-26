Неожиданно поднят вопрос о вреде некоторых овощей

Эксперты, работающие во Всемирном фонде исследования рака, заявили, что консервированные овощи, не содержащие крахмал, могут стать причиной развития рака желудка.



Дело в том, что для замедления процесса порчи продуктов в них кладут такие ингредиенты, как соль и кислоту, отмечает сайт телеканала "360". Благодаря этому продукт консервируется и хранится намного дольше. Однако большое количество соли влияет на вязкость слизи, функция которой – защита желудочных стенок. Помимо этого, соединения, которые содержат нитрозогруппу, начинают вырабатываться более усиленно. В итоге консервированные овощи с большим содержанием соли, повреждают клетки желудка, и как следствие возникает риск развития рака.

Онкологию также могут спровоцировать факторы образа жизни человека, а еще курение, качество употребляемой пищи и окружающей среды. К сожалению, рак желудка очень сложно выявить на первых стадиях. Одним из его симптомов является снижение аппетита, что является признаком и многих других заболеваний. Помимо прочего, у заболевших начинает падать вес, возникает анемия, в некоторых случаях появляется отвращение к мясу. Поздняя стадия рака желудка характеризуется кровотечениями, рвотой и сильными болями.

Рак все еще является причиной смерти многих людей, а его симптомы на ранних стадиях, например, усталость и апатия, практически не выдают конкретно эту болезнь.