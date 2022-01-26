Рейтинг волшебных мест возглавил итальянский фонтан Треви.

Исследователи составили список достопримечательностей, которые пользуются наибольшей популярностью у туристов. После их посещения вам обязательно улыбнется Фортуна. Первое место занял фонтан Треви, находящийся в Риме.



Индекс популярности знаменитых локаций рассчитывался по следующим параметрам: среднее число запросов места в поисковике за месяц, количество хэштегов в социальной сети Instagram и отзывы на платформе TripAdvisor. Итальянский фонтан Треви набрал в этом рейтинг 9,5 баллов из десяти и занял таким образом первое место. Чтобы достопримечательность точно принесла удачу, нужно встать к фонтану спиной, загадать свое заветное желание, и бросить через левое плечо в воду монетку.

Второе место в списке досталось собору Святой Софии, расположенному в Стамбуле. Данное место получило 9,3 балла из 10. Чтобы удача скорее пришла, туристу нужно вставить большой палец в отверстие "плачущей" колонны, а затем прокрутить ладонь по кругу.

Третье место занимает американская дамба Гувера в штате Невада. Ее балл – 9,2 из 10. На подходе к плотине расположены две бронзовые фигуры длиной 10 метров с крыльями. Здесь все просто: если потереть статую, удача обязательно посетит вас.

В рейтинг также попали такие достопримечательности, как Карлов мост в Праге, замок Бларни в Ирландии и храм Фусими Инари в японском городе Киото.

Италия занимает первое место не только в этом списке. Так, зимой 2021 года страна была признана самой желанной для путешествий. Столица Италии, Рим, упоминается в интернете чаще всего (67% запросов).