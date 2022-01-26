Посещение этих достопримечательностей принесет удачу в 2022 году

Посещение этих достопримечательностей принесет удачу в 2022 году
Фото: depositphotos.com
Рейтинг волшебных мест возглавил итальянский фонтан Треви. 

Исследователи составили список достопримечательностей, которые пользуются наибольшей популярностью у туристов. После их посещения вам обязательно улыбнется Фортуна. Первое место занял фонтан Треви, находящийся в Риме. 

Индекс популярности знаменитых локаций рассчитывался по следующим параметрам: среднее число запросов места в поисковике за месяц, количество хэштегов в социальной сети Instagram и отзывы на платформе TripAdvisor. Итальянский фонтан Треви набрал в этом рейтинг 9,5 баллов из десяти и занял таким образом первое место. Чтобы достопримечательность точно принесла удачу,  нужно встать к фонтану спиной, загадать свое заветное желание, и бросить через левое плечо в воду монетку. 

Второе место в списке досталось собору Святой Софии, расположенному в Стамбуле. Данное место получило 9,3 балла из 10. Чтобы удача скорее пришла, туристу нужно вставить большой палец в отверстие "плачущей" колонны, а затем прокрутить ладонь по кругу.  

Третье место занимает  американская дамба Гувера в штате Невада. Ее балл – 9,2 из 10. На подходе к плотине расположены две бронзовые фигуры длиной 10 метров с крыльями. Здесь все просто: если потереть статую, удача обязательно посетит вас. 

В рейтинг также попали такие достопримечательности, как Карлов мост в Праге, замок Бларни в Ирландии и храм Фусими Инари в японском городе Киото.

Италия занимает первое место не только в этом списке. Так, зимой 2021 года страна была признана самой желанной для путешествий. Столица Италии, Рим, упоминается в интернете чаще всего (67% запросов). 

Источник: Travel Daily News ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
новости партнеров

Bloomberg узнал ответ США на предложения России по гарантиям безопасности

Вашингтон корректирует свое послание Москве с союзниками из ЕС

Индексация выплат и выдача QR-кода по антителам: что изменится в жизни россиян с февраля

Некоторые нововведения обрадуют граждан РФ, но некоторые огорчат

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей