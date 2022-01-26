Четыре простых способа, которые помогут забыть про неприятность

Каждый хозяин кошки знает, что у этих созданий есть очень большой минус: их моча обладает неприятным запахом, который порой очень непросто вывести. А если человек плохо ухаживает за своими питомцами, вонь словно пропитывает помещение, и избавиться от нее становиться еще сложнее. Поэтому если вы столкнулись с ситуацией, когда нужно вывести устойчивый запах кошачьей мочи, то четыре способа от французского ветеринара Жана Дюфарье точно помогут вам справиться с этой задачей.



Обработку следует начать с пола. Линолеум или деревянное покрытие очистить поможет уксус. Для этого его нужно разбавить водой в соотношении 1 к 3, и далее протереть получившимся раствором поверхность пола. Если у вас есть ультрафиолетовая лампа, это существенно облегчит вам задачу, ведь она сможет помочь найти следы кошачьей мочи. При использовании лампы они начнут светиться белым цветом.

Убрать пол можно также средством по типу "Белизны", главное, чтобы в его составе был хлор.

Помочь избавиться от смрада может и раствор марганцовки. Для этого к нему следует добавить уксус, перекись водорода или сок лимона.

Наконец, четвертый, но не менее эффективный способ. Он не только уберет запах мочи, но и освежит воздух в помещении. Все, что нужно сделать – смешать воду с ополаскивателем для полости рта.

А вот обрабатывать помещение какими-либо ароматизаторами не нужно: они не только не уберут вонь, но и усилят ее.