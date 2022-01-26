После волны критики в интернете предприятие решило раздать хлеб бесплатно.

В Instagram одного из геленджикских хлебозаводов "Хлеб-сервис" появилась информация о том, что в честь годовщины снятия блокады Ленинграда в продажу поступит "Блокадный хлеб". Буханку весом 125 грамм собирались продавать по цене 52 рубля. Данная информация вызвала волну недовольств в сети.

"Маркетологи от Бога", "Ни стыда, ни совести", – такие комментарии стали оставлять пользователи на страничке завода.



После этого предприятие отредактировало пост и заявило, что эксклюзивный хлеб будет раздаваться на Центральной площади города абсолютно бесплатно, однако жители Геленджика обновленной информации не поверили.

Руководство также сообщило, что подобное решение было принято для того, чтобы чувства блокадников не были оскорблены. В результате пост об акции редактировался три раза.