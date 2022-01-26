Россиянка помогла найти родственникам пропавшую на улице бабушку

Неравнодушная женщина поделилась подробностями

У многих пожилых людей нередко появляются серьезнейшие проблемы, связанные с памятью – точнее, ее отсутствием. Так, некоторые пенсионеры вдруг оказываются дезориентированы. Таким гражданам требуется помощь.

Похожий случай произошел с бабушкой в Люберцах, которая внезапно растерялась – не поняла, где находится. Пенсионерка к тому же забыла свое имя. И вспомнила лишь, что собиралась зайти в магазин, по пути к которому переходила дорогу.

К счастью, нашлась неравнодушная женщина, обратившаяся в поисковую организацию. Разместила пост в социальных сетях, надеясь на отклик. Спустя некоторое время родственников все-таки удалось найти.

Гражданка не стала делиться продробностями – лишь заметила, что пенсионерку удалось вернуть домой.

Как пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня", ежегодно в российских городах проводится розыск пожилых граждан, у которых произошли провалы в памяти. Если вы встретите такого человека на улице, не проходите мимо – обратитесь назамедлительно в полицию или в "Лизу Алерт".

Источник: Подмосковье Сегодня ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
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