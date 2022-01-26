Курс рубля
- Рублю предрекли максимально благоприятную ситуацию уже в начале 2022 года
- Курс рубля обрушился на фоне плачевных итогов встречи РФ с НАТО
- Эксперт предсказал падение доллара до 60 рублей
У многих пожилых людей нередко появляются серьезнейшие проблемы, связанные с памятью – точнее, ее отсутствием. Так, некоторые пенсионеры вдруг оказываются дезориентированы. Таким гражданам требуется помощь.
Похожий случай произошел с бабушкой в Люберцах, которая внезапно растерялась – не поняла, где находится. Пенсионерка к тому же забыла свое имя. И вспомнила лишь, что собиралась зайти в магазин, по пути к которому переходила дорогу.
К счастью, нашлась неравнодушная женщина, обратившаяся в поисковую организацию. Разместила пост в социальных сетях, надеясь на отклик. Спустя некоторое время родственников все-таки удалось найти.
Гражданка не стала делиться продробностями – лишь заметила, что пенсионерку удалось вернуть домой.
Как пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня", ежегодно в российских городах проводится розыск пожилых граждан, у которых произошли провалы в памяти. Если вы встретите такого человека на улице, не проходите мимо – обратитесь назамедлительно в полицию или в "Лизу Алерт".
Вашингтон корректирует свое послание Москве с союзниками из ЕС
Некоторые нововведения обрадуют граждан РФ, но некоторые огорчат