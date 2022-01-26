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Гидрометцентр решил продлить на территории Московской области "желтый уровень" погодной опасности. Причина – образовавшаяся гололедица.
Если ранее предупреждение действовало до одиннадцати утра 27 января, то теперь оно продлено до полуночи вплоть до 28 января, отмечает источник.
Как пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня", областное управление Министерства чрезвычайных ситуаций рекомендует использовать нескользящие набойки в случае гололедицы на улицах. Передвигаться нужно медленно, наступая на всю подошву.
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