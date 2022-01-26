Собянин сообщил о планах благоустройства Москвы

На 2022 год подготовлена большая программа обновления столицы

Москва – современный город с богатой историей. Чтобы развиваться в ногу со временем, но при этом сохранять свои корни и традиции, городу требуется тщательно продуманные программы по благоустройству. Накануне на заседании Президиума правительства Москвы Сергей Собянин подвел итоги работы столичного комплекса городского хозяйства в 2021 году и поставил задачи на 2022 год.

Благоустройство центральных проспектов и площадей в столице, как и прежде, будет идти параллельно с обновлением небольших переулков и дворовых территорий. Памятники архитектуры будут реставрировать наряду с ремонтом подъездов жилых многоэтажек.

В общей сложности, на 2022 г. в Москве запланировано комплексное благоустройство 56 улиц, переулков, площадей и бульваров, 66 парков и скверов, более 2,3 тыс. дворов и около 12 тыс. подъездов. Капитальный ремонт сделают в 1,7 тыс. домов, заменят более 2,2 тыс. лифтов, для маломобильных граждан установят 184 подъемные платформы.

Много внимания будет уделено и таким не заметным на первый взгляд работам как обновление городской инфраструктуры, бесперебойное функционирование которой обеспечивает удобство и комфорт всем жителям Москвы. В частности, специалистам предстоит протянуть 254,3 км линий электропередачи, 52,2 км газовых сетей, 101 км тепловых сетей, 31,5 км кабельных коллекторов, 39,7 км водосточных сетей, 108,3 км водопроводных сетей, 45 км канализационных сетей.

В течение 2022 года в городе также установят 36 тыс. опор освещения, благоустроят территории у 38 транспортных объектов, отремонтируют помещения 13 центров "Мои документы", два из которых сделают флагманскими.

Ранее стало известно, что москвичи поддержали план экологической реабилитации Щукинского парка. Работы также начнутся в текущем году.