Принятая в Москве стратегия по раздельному сбору мусора доказала эффективность

За год в столице собрали рекордный объем вторсырья

Год назад, в январе 2020 г., в столице стартовала реализация программы по раздельному сбору мусора. Чтобы вовлечь в нее как можно больше москвичей, концепция была принята самая простая и понятная – двухконтейнерная. По итогам года можно утверждать, что выбор был сделан верно, отметил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

В 2021 году в рамках программы раздельного сбора мусора в Москве собрали и отправили на переработку более 1 млн тонн вторсырья. Это на 18% больше, чем годом ранее.

"Рост доли собранного вторсырья еще раз подтверждает, что выбранная в столице стратегия по решению вопроса с бытовыми отходами правильная, она уже доказала свою эффективность, получила одобрение и поддержку горожан",

– приводит портал mos.ru слова заместителя градоначальника.

Сейчас в Москве оборудовано более 22 тысяч контейнерных площадок, на которых установлено свыше 60 тысяч брендированных контейнеров для неперерабатываемых отходов и вторсырья.

Ранее власти города заключили соглашение с инвестором о сборе и переработке старой техники и электроники.