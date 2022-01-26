Бывший экстрасенс Ельцина сделал страшное предсказание о судьбе России

Бывший экстрасенс Ельцина сделал страшное предсказание о судьбе России
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Нас ждут серьезные испытания в 2022 году

Покрытое завесой тайны будущее будоражит умы абсолютного большинства людей. За помощью к экстрасенсам, астрологам и футурологам зачастую обращаются даже артисты, олигархи и политики. Раньше Виталий Боград предсказывал судьбу нашей страны для президента России Бориса Ельцина, сейчас отставной офицер делится мистическими знаниями со всеми согражданами.

В эксклюзивном интервью порталу Om1.ru эксперт рассказал, что ждет нашу страну в 2022 году. Экстрасенс предупредил о серьезных испытаниях, которые могут настигнуть россиян в год черного водяного тигра. Разумеется, в его видениях нет прямых ответов на интригующие вопросы. Боград зачастую изъясняется весьма метафорично. Однако, судя по его словам, на нашу страну обрушится не мало бед.

В новом предсказании он вспомнил о библейских мотивах, предшествующих концу света: моры и землетрясения. Экстрасенс подчеркнул, что нам нужно пережить все процессы, которые могут вылиться в войны и болезни. По его словам, происходящее в социуме имеет определенную закономерность. 

Он посетовал на человеческие пороки: жадность и тщеславие. Искоренить их невозможно, считает эксперт. Во всем мире, по мнению экстрасенса, процессы выстраиваются на эгоизме людей. По заветам Будды, ложные цели приводят к бедам, болезням и конфликтам, напомнил мистик. 

По его словам, нам следует отказаться от ложных целей и наслаждаться моментом прямо сейчас. Боград призвал возлюбить ближнего и не забывать о скоротечности жизни. 

Ранее всемирно известный кинорежиссер Джеймс Кэмерон предрек крах цивилизации.

Источник: Om1.ru. ✓ Надежный источник
Олег НИЛОВ
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