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Покрытое завесой тайны будущее будоражит умы абсолютного большинства людей. За помощью к экстрасенсам, астрологам и футурологам зачастую обращаются даже артисты, олигархи и политики. Раньше Виталий Боград предсказывал судьбу нашей страны для президента России Бориса Ельцина, сейчас отставной офицер делится мистическими знаниями со всеми согражданами.
В эксклюзивном интервью порталу Om1.ru эксперт рассказал, что ждет нашу страну в 2022 году. Экстрасенс предупредил о серьезных испытаниях, которые могут настигнуть россиян в год черного водяного тигра. Разумеется, в его видениях нет прямых ответов на интригующие вопросы. Боград зачастую изъясняется весьма метафорично. Однако, судя по его словам, на нашу страну обрушится не мало бед.
В новом предсказании он вспомнил о библейских мотивах, предшествующих концу света: моры и землетрясения. Экстрасенс подчеркнул, что нам нужно пережить все процессы, которые могут вылиться в войны и болезни. По его словам, происходящее в социуме имеет определенную закономерность.
Он посетовал на человеческие пороки: жадность и тщеславие. Искоренить их невозможно, считает эксперт. Во всем мире, по мнению экстрасенса, процессы выстраиваются на эгоизме людей. По заветам Будды, ложные цели приводят к бедам, болезням и конфликтам, напомнил мистик.
По его словам, нам следует отказаться от ложных целей и наслаждаться моментом прямо сейчас. Боград призвал возлюбить ближнего и не забывать о скоротечности жизни.
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