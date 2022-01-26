Российский блогер публикует в Instagram невероятные фото со всего мира

Фото: Алексей Филимонов Фото: Алексей Филимонов Фото: Алексей Филимонов
Фото: Алексей Филимонов Фото: Алексей Филимонов Фото: Алексей Филимонов Фото: Алексей Филимонов +1
Алексей Филимонов сделал уже более 400 публикаций

Неописуемые красоты Анд, знойная бесконечность Сахары, безмятежные просторы Русского Севера и зеркальная гладь морей – невероятные снимки, раскрывающие все многообразие жизни на Земле, делает генеральный директор Astera Moscow Алексей Филимонов. Он путешествует по всеми миру и делятся своими впечатлениями на своей странице в Instagram.

Блогер объездил много стран и сделал уже более 400 публикаций, навсегда сохранив в истории все небывалую красоту нашей планеты. Он не собирается останавливаться на достигнутом. Филимонов не привык к городской суете, ему нравится путешествовать и раскрывать для мира лучшие пейзажи великолепной природы.

Фото: Алексей Филимонов

Принцип жизни российского путешественника прост и понятен – нужно коллекционировать моменты, а не вещи. Естественно, он хочет не просто увидеть самые красивые уголки Земли, но и сохранить эти впечатления, а также поделиться ими с окружающими через снимки.

Фото: Алексей Филимонов

К слову, далеко не все люди способны увидеть красоту в безграничной пустыне. Алексей же смог запечатлеть невероятные виды Сахары. Она занимает большую часть государства Судан, где недавно побывал блогер. С помощью фотоаппарата он передал не только уникальную палитру, казалось бы, обычного песка – автор запечатлел каменные постройки, наминающие нам о былом величии ушедших цивилизаций.

Фото: Алексей Филимонов

Открываем другую публикацию – и мы уже в Сомали. Пленка путешественника слова сама рассказывает нам об истории столицы Могадишо, о трудном промысле рыбаков, о домашних заботах женщин и беспечности ребятишек. 

Фото: Алексей Филимонов

В Instagram блогера всего за пару кликов мы может преодолеть тысячи километров и оказаться на Русском Севере. Впечатляют фото, сделанные на острове Вайгач, служащем как бы точкой разграничения Баренцева и Карского морей. Филимонов показал, как соседствуют рядом бесконечная тундра и наши суровые люди.

Фото: Алексей Филимонов

Поклонники восточных цивилизаций могут насладиться фотографиями блогера, сделанными в Азии, например, старинными пагодами Вьетнама. На страничке Филимонов также есть уникальны кадры сурового аргентинского ледника Перито-Морено и пика Монблана – самой высокой горы Альп.

Фото: Алексей Филимонов

Снимки блогера будут по душе как начинающим туристам, только планирующим неизведанные маршруты, так и опытным путешественника, жаждущим посетить все невероятные уголки Земли.

Фото: Алексей Филимонов

Можно сказать однозначно – Instagram Алексея Филимонова – это уникальный путеводитель по самым интересным и необычным местам нашей планеты. Важно помнить, что навсегда с нами останутся только впечатления.

Фото: Алексей Филимонов

Источник: Instagram ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
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