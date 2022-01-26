Сокращение плановой медицинской помощи детям в Москве не касается неотложных состояний

Сокращение плановой медицинской помощи детям в Москве не касается неотложных состояний
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ограничения отменят при улучшении эпидемиологической обстановки

Неотложная и экстренная помощь детям в Москве продолжит оказываться в плановом режиме. Об этом заявили в столичном департаменте здравоохранения.

Как сообщает "Интерфакс", в ведомстве подчеркнули, что приостановка оказания плановой помощи детям касается только тех случаев, когда она не является неотложной. Также медики хотят минимизировать риски, при которых госпитализация может привести к заражению коронавирусом.

Было отмечено, что учреждения здравоохранения продолжат оказывать плановую помощь детям, страдающим онкологическими, гематологическими и другими, заболеваниями, не допускающими промедления. Причем, экстренную помощь дети будут получать в полном объеме.

Этот подход соответствует позиции, озвученной заместителем председателя правительства РФ Татьяной Голиковой, и поддержанной президентом Владимиром Путиным.

В департаменте уточнили, что данная мера является временной, ее планируют отменить при улучшении эпидемиологической ситуации в городе. Ограничения призваны снизить риск инфицирования наиболее уязвимых категорий детей. Врачи отмечают, что около половины от общего числа госпитализаций с COVID-19 составляют переводы из других больниц, где дети проходят плановое лечение.

"Решение о сокращении плановых госпитализаций детей касается только тех случаев, когда оказание медицинской помощи не является неотложным, а сама госпитализация ребенка при этом несет для него больший риск в случае заражения коронавирусом", – подчеркнули в департаменте здравоохранения Москвы.

Источник: Интерфакс ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
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