"Невероятная банда": спецоперация двух песиков по краже вкусняшек попала на скрытую камеру

"Невероятная банда": спецоперация двух песиков по краже вкусняшек попала на скрытую камеру
Фото: depositphotos.com
Группа грабителей четко распределила обязанности между собой

Необычные выходки домашних питомцев зачастую становятся семейными легендами. Бывает, хвостатые совершают такие поступки, в которые даже сложно поверить. К счастью, в наше время высоких технологий любое преступление можно мгновенно запечатлеть на видеокамеру.

Так произошло и в случае двух неразлучных псов, которые вступили в сговор ради кражи вкусностей из кухонного шкафчика. Стоит отметить, что банда в прямом смысле этого слова получилась разношерстная. Огромный лабрадор светлого окраса, вероятно, помог своему товарищу, представителю мелких пород, забраться на стол, чтобы сунуть нос в заветный шкафчик.

В итоге конструкция получилась весьма эпичная. Огромный пес стоит на задних лапах, а передними упирается в столешницу. Между его загребущими лапками разместился мелкий подельник, который тоже стоит в струнку и носом тянется за угощением.

@deni_mani Попались 😂 #labr_deni ♬ оригинальный звук - Deni🐾Mani

Судя по комментариям хозяина этих грабителей, они проворачивают свое дельце не в первый раз. Но наконец-то ему удалось исподтишка заснять преступление на видеокамеру. Стоит отметить, что пользователи Сети пришли в восторг от такой картины.

"Один на шухере стоит, второй ворует", "Невероятная банда", "Никогда такого не видела!", "Организованная преступная группировка", – пишут развеселившиеся интернет-пользователи.

Ранее "Утро" делилось видеороликом с котом, который возомнил себя банкоматом.

Источник: Tik-Tok ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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