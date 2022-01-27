Как замедлить старение: диетолог назвала лучший напиток

Как замедлить старение: диетолог назвала лучший напиток
Фото: Eberhard Schuy / CHROMORANGE/www.globallookpress.com
Эксперт раскрыла преимущества популярного продукта

Философский вопрос о замедлении старения и сохранении молодости интересовал людей во все времена. Однако в наши дни подобные процедуры стали реальностью. Некоторые методики даже имеют научное обоснование и рекомендуются к применению со стороны медиков. Способ, предложенный американским диетологом Кортни Д’Анджело, подойдет как женщинам, так и мужчинам.

По мнению эксперта, замедлить старение может продукт, весьма популярный во всем мире. Об этом сообщает портал Eat This, Not That! Диетолог уверена, что для сохранения молодости нужно пить зеленый чай.

Полезность этого напитка объясняется прежде всего его способностью ускорять обмен веществ в организме человека – такого мнение придерживаются многие исследователи. Зеленый чай положительно влияет на здоровье и снижает риск возникновения некоторых видов онкологических заболеваний.

Диетолог также относит к преимуществам продукта наличие антиоксидантов. По словам эксперта, они благоприятно сказываются на иммунной системе человека – уменьшают воспалительные процессы. Кроме того, зеленый чай стимулирует выработку коллагена, который помогает нашей коже выглядеть моложе.

Ранее диетолог Анна Коновалова объяснила, почему отказ от рыбы вызывает ранее старение.

Источник: Eat This, Not That! ✓ Надежный источник
Олег НИЛОВ
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