Россиянам пообещали теплое начало февраля

Более подробный прогноз станет известен лишь 31 января

Первые дни февраля практически на всей территрии России окажутся теплыми – температура в стране поднимется выше климатической нормы, указал научрук Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Эксперт уточнил, что речь идет лишь о первых числах последнего месяца зимы. Лишь 31 января Гидрометцентр предоставит прогноз среднемесячной температуры, передает телеканал "360".

Сейчас, однако, во многих регионах температура ниже нулевой отметки. В столице 12 градусов мороза со снегом, 28 января ожидается такая же погода. На выходных ожидается потепление.


Источник: МК ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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