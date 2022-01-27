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Первые дни февраля практически на всей территрии России окажутся теплыми – температура в стране поднимется выше климатической нормы, указал научрук Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Эксперт уточнил, что речь идет лишь о первых числах последнего месяца зимы. Лишь 31 января Гидрометцентр предоставит прогноз среднемесячной температуры, передает телеканал "360".
Сейчас, однако, во многих регионах температура ниже нулевой отметки. В столице 12 градусов мороза со снегом, 28 января ожидается такая же погода. На выходных ожидается потепление.
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