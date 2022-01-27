Предвестник бед и войн: астроном предсказал солнечное затмение в России

Предвестник бед и войн: астроном предсказал солнечное затмение в России
Фото: Felipe Trueba/XinHua/www.globallookpress.com
Названа точная дата

В 2033 году нашу страну ожидает полное солнечное затмение. Об этом заявил Денис Денисенко, который работает в отделе изучения Галактики и переменных звезд Государственного астрономического института имени П.К. Штернберга. Астроном в интервью с URA.RU уточнил, что увидеть явление можно будет на Чукотке. 

Полные солнечные затмения случаются с некой периодичностью, и каждый раз место, где оно произойдет, является разным. Например, ближайшее ожидается весной 2024 года в США. Интересно, что затмения повторяются в определенном порядке каждые 18 лет и 11 лет – данный промежуток времени именуется саросом. За этот период наша планета совершает одну треть оборота, это и является причиной того, что сарос не проявляется каждый раз в одном и том же месте. 

Астроном поделился, что данное явление представляет интерес в контексте изучения активности Солнца. Оно позволяет лучше изучить активности звезды и процессы, происходящие на поверхности солнечной короны. В народе же говорят, что затмение предвещает серьезную беду или даже войну. Так или иначе, Денисенко подчеркнул, что данное явление сказывается на поведение флоры и фауны: в жизнедеятельности животных может произойти сбой, так как их организм думает, что наступила ночь и пора спать. 

Другой астроном, завлабораторией рентгеновской астрономии солнца Физического института им. П.Н. Лебедева Сергей Кузин уточнил, что солнечные затмения могут быть полными и частичными кольцевыми: полные случаются ежегодно, а частные кольцевые реже – каждые несколько лет. Кузин подчеркнул, что хоть затмения и являются прогнозируемым явлением, точное место и время указать довольно непросто. 

Источник: URA.RU ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
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