Сколотившие состояния в Незалежной бизнесмены предпочитают переждать сложные времена подальше от Родины

К рекомендациям Госдепа США и дипломатических ведомств других стран покинуть территорию Украины решили прислушаться не только иностранные граждане, но и олигархи Незалежной. По данным канала WarGonzo, украинский миллиардер Игорь Коломойский на днях летал в Германию, которую выбрал "запасным аэродромом".

Частный самолет Коломойского был замечен в немецком городе Карлсруэ. Там он простоял три дня – с 19 по 22 января, а затем вернулся обратно в Днепр (бывш.Днепропетровск).

"Очевидно, миллиардер и главный бенефициар президентства Зеленского обсуждал с немецкой стороной собственную эвакуацию и вел переговоры, связанные с сохранностью его финансовых активов на случай масштабной войны на Украине",

– пишет автор канала. Речь также могла идти и о военной помощи Берлина Киеву. Однако немцы остались при своем мнении: никакого летального оружия. Максимум, что предложили в ФРГ, – это 5000 военных касок. Похоже, делает вывод автор, договориться Коломойскому с немецкой стороной не удалось.

Еще один украинский олигарх – предприниматель Ренат Ахметов – тоже предпочел пережить неспокойное время подальше от Незалежной, а именно в Объединенных Арабских Эмиратах.

На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский успокаивает население, утверждая, что "все под контролем", причин для паники нет, угроза войны сейчас не больше, чем была и раньше. Вот только западные союзники Киева, словно сговорившись, призывают своих граждан эвакуироваться, уничтожая весь успокоительный эффект, а сам Зеленский становится объектом для шуток бывших коллег по цеху.