Украинские олигархи бегут из страны

Украинские олигархи бегут из страны
Фото: Bayne Stanley / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Сколотившие состояния в Незалежной бизнесмены предпочитают переждать сложные времена подальше от Родины

К рекомендациям Госдепа США и дипломатических ведомств других стран покинуть территорию Украины решили прислушаться не только иностранные граждане, но и олигархи Незалежной. По данным канала WarGonzo, украинский миллиардер Игорь Коломойский на днях летал в Германию, которую выбрал "запасным аэродромом".

Частный самолет Коломойского был замечен в немецком городе Карлсруэ. Там он простоял три дня – с 19 по 22 января, а затем вернулся обратно в Днепр (бывш.Днепропетровск).

"Очевидно, миллиардер и главный бенефициар президентства Зеленского обсуждал с немецкой стороной собственную эвакуацию и вел переговоры, связанные с сохранностью его финансовых активов на случай масштабной войны на Украине",

– пишет автор канала. Речь также могла идти и о военной помощи Берлина Киеву. Однако немцы остались при своем мнении: никакого летального оружия. Максимум, что предложили в ФРГ, – это 5000 военных касок. Похоже, делает вывод автор, договориться Коломойскому с немецкой стороной не удалось.

Еще один украинский олигарх – предприниматель Ренат Ахметов – тоже предпочел пережить неспокойное время подальше от Незалежной, а именно в Объединенных Арабских Эмиратах.

На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский успокаивает население, утверждая, что "все под контролем", причин для паники нет, угроза войны сейчас не больше, чем была и раньше. Вот только западные союзники Киева, словно сговорившись, призывают своих граждан эвакуироваться, уничтожая весь успокоительный эффект, а сам Зеленский становится объектом для шуток бывших коллег по цеху.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров

Заявление Блинкена и прогнозы экспертов: что ждать от ответа США по гарантиям безопасности

Президент Байден лично "благословил" окончательный вариант текста послания Москве

Индексация выплат и выдача QR-кода по антителам: что изменится в жизни россиян с февраля

Некоторые нововведения обрадуют граждан РФ, но некоторые огорчат

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей