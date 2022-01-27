Человечество может погибнуть по собственной вине

Знаменитый профессор из Британии Стивен Хокинг выдвигал четыре версии того, как может произойти конец света. По его словам, чем сильнее наука и технологии развиваются, тем больше создается возможностей для тотальной катастрофы. Ждать конца света в определенный год довольно бессмысленно, однако с течением времени вероятность того, что он случится, увеличивается в разы.



Одной из угроз для человеческой расы является искусственный интеллект. Его развитие ученый приравнивает к краху человечества. Хокинг не отрицал того, что искусственный разум принес много пользы, однако его сознание может превзойти человеческое, а это опасно, так как скорость эволюции намного медленнее и люди просто не смогут составить ему конкуренцию.

Второй причиной конца света профессор считал ядерную войну. По словам Хокинга, если раньше агрессия помогала человеку выживать и защищать свой род, то сейчас она ведет к уничтожению человечества. То оружие, которое существует на данный момент, легко может стереть людей с лица земли и стать концом существующей цивилизации.

Третья, но не менее опасная угроза – вирусы, которые созданы при помощи генной инженерии. Это еще одно изобретение людей, способное уничтожить их самих и привести к катастрофе. Опасность генной инженерии состоит в том, что новые вирусы разрабатываются в маленьких лабораториях, и люди могут даже не догадываться о том, что в данный момент создается оружие массового поражения.

Последним сценарием гибели человеческой расы является глобальное потепление. Если его процесс не остановится, с Землей произойдет то же, что и с Венерой: на ее поверхности температура достигнет 250 градусов, начнутся осадки из серной кислоты. Такие условия, разумеется, не предназначены для человеческой жизни.