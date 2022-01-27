Незнание законов не освобождает от ответственности, напоминают юристы

На китайской торговой площадке "АлиЭкспресс" можно купить буквально все – от игрушки для кота до дорогущей брендовой вещи. Или подделки под бренд, тут уж как повезет. При этом продавец несет ответственность только за качество товара и не обязан предупреждать, что за его использование можно угодить за решетку.

Между тем, случаи, когда покупки на "АлиЭкспрессе" делали добропорядочных граждан уголовниками, в России не редкость. Так, пенсионер из Чувашии Николай Смирнов получил судимость с приговором в виде штрафа в 10 тыс. рублей за покупку очков с функцией видеозаписи, сообщают "Новости Сахалина". Сам подсудимый уверял, что не собирался шпионить, а планировал просто снимать домашний контент.

Однако статья 138.1 УК РФ о "незаконном производстве, приобретении или сбыте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации" неумолима: осудить по ней могут даже за товар, который был куплен "по приколу".

часы с функцией аудиозаписи

лампочка с диктофоном

шариковая ручка со встроенной видеокамерой

значок с микрофоном и функцией Wi-Fi

трекер GPS

– эти и подобные "копеечные" гаджеты с "Али" могут обернуться внушительными штрафами и прочими неприятностями. Причем покупку на китайской площадке наши правоохранители вряд ли отследят, а вот желание перепродать шпионскую штучку на "Авито" может оказаться роковым. Вместо покупателя по объявлению вполне может откликнуться сотрудник ФСБ, который вместо денег протянет наручники. Так произошло, например, с гражданином Л.: подаренная приятелем ручка с видеокамерой стоила ему года ограничения свободы, пишет издание "74.ру".

Юристы напоминают: неприкосновенность частной жизни в России гарантирована Конституцией. Соответственно, все средства негласного получения информации вне закона. Так что купить и даже перепродать обычный диктофон или "радионяню" можно без опасений, поскольку их внешний вид не скрывает их назначение. А вот скрытый микрофон или очки с функцией фотоаппарата – это уже статья.

Ранее на Украине разразился скандал: выяснилось, что в принадлежащем бывшему президенту Петру Порошенко клубу были установлены скрытые камеры с диктофонами.