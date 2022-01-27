Без улова не уходит никто

В Сочи из-за шторма на побережье выбросило порядка 300 тонн форели. Непогода привела к тому, что дорогостоящая рыба буквально хлынула в город.

В итоге на территории городской акватории оказались тонны форели, которые может забрать каждый желающий. Загоны прорваны, рыба буквально затопила городскую черту, передает "Пятый канал".

Как отмечает источник, на рыбалку отправились не только профессиональные рыбаки, но и остальные горожане. Без улова не уходит никто. Форель уже заметили в Туапсе.



