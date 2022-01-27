Деньги из отделения девушка выносила целый год

23-летняя жительница Нижнего Новгорода украла из отделения "Сбербанка", в котором она работала кассиршей, 26 миллионов рублей. На протяжении года девушка каждый день выносила оттуда различные суммы денег, а в один из дней не вышла на работу. Однако скрыться она не успела – ее довольно быстро задержали сотрудники правоохранительных органов.



На допросе призналась, на что ушли эти средства. Девушка купила себе новый телефон, увеличила грудь, а часть средств ушла на спортивные ставки. Остаток суммы неудавшаяся миллионерша оставила на то, чтобы бежать из России. В любом случае, планам девушки не суждено сбыться: против нее возбуждено уголовное дело, и теперь ей грозит тюремный срок.

Похожая история произошла недавно в городе Ачинск. 3 декабря 2021 года Анна Григорьева вынесла из банка, в котором работала, 23 миллиона рублей. После этого она исчезла, полиция не могла найти ее несколько дней. В результате девушка сама пришла к правоохранительным органам для сотрудничества и рассказала, что деньги ей нужны были, чтобы расплатиться с вымогателями.

В эфире программы "На самом деле" муж девушки рассказал, что очень переживал за состояние Анны. По его словам, она писала ему странные смс и угрожала самоубийством.