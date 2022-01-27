В Казахстане рассекретили дворцы Назарбаева и его родни - видео

В Казахстане рассекретили дворцы Назарбаева и его родни - видео
Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Принадлежащие семье Елбасы угодья сняли на видео с воздуха

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев владеет элитной недвижимостью на территории республики. При этом сведения о владельце земельных угодий имеются в реестрах, но на общественных картах отметки о частной собственности скрыты. Об этом сообщило радио "Азаттык" – местное подразделение радио "Свободы*" (признано в РФ иноагентом), сотрудники которого озаботились поиском тайных дворцов семьи Назарбаева.

10 лет назад в Алматы был открыт Парк Первого Президента Казахстана площадью 61 га. Но с верхней стороны в него не зайти: там стоит высокий забор, за которым на территории 135 га разместились дворцы, пруды, вертолетные площадки, принадлежащие Назарбаеву и его родне, сообщает "Азаттык".

Так, участок в 7,5 га и построенные там два особняка в собственности средней дочери Нурсултана Назарбаева Динары Кулибаевой. Официальный адрес имения – микрорайон Жайлау, дом № 1 – указан как место прописки мужа Динары Тимура Кулибаева.

"Однако в мобильных приложениях "2GIS" или "Яндекс. Карта" эти адреса не отображаются",

– сообщает издание, отмечая, что чета Кулибаевых, по данным Forbes, обладает состоянием в 5,8 млрд долларов и является самой богатой семьей в республике.

Дальше располагается участок, принадлежащий младшей дочери Назарбаева Алие. Там дворца пока нет, но прежний дом уже снесен.

Еще три земельных надела поблизости принадлежат старшей дочери экс-президента Дариге. На одном из них строится дворец в 46 тыс. квадратных метров, сейчас там ведутся отделочные работы, но внешний вид впечатляет.

Рядом и дом самого Назарбаева. "Азаттык" отмечает, что экс-глава нации поселился там в 1989 году. Дом числился на балансе правительства, а потом "каким-то образом" перешел в собственность Назарбаева.

Журналисты показали съемки территории с квадрокоптера. Отмечается, что на огромной территории нет заборов – это значит, она принадлежит членам одной семьи, которая считается неприкосновенной, поскольку это гарантировано первому президенту Казахстана Конституцией республики. 

В январе 2022 г. по Казахстану прокатилась волна протестов, для урегулирования ситуации власти даже обратились за помощью в ОДКБ. В СМИ муссировались слухи, что беспорядки возникли из-за того, что бывший и нынешний президенты устроили передел власти и активов. Назарбаев сначала хранил молчание, но потом в видеообращении призвал народ к стабильности. Впрочем, эксперты полагают, что выступление Елбасы не было добровольным.

* Некоммерческая организация, включенная в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента

Источник: Азаттык ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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