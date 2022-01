Модели без шеи на модном показе стали мемами

Необычные образы девушек вызвали у пользователей бурное веселье

В рамках Недели моды в Париже, которая проходила с 24 по 27 января, модный дом Viktor&Rolf продемонстрировал новую коллекцию. Стоит отметить, что манекенщицы в представленных образах выглядели весьма странно: их шеи и уши буквально поглотили огромные плечи и высокие воротники нарядов.

Сами дизайнеры отметили, что источником вдохновения для создания необычной коллекции послужил граф Дракула.

Показ не оставил равнодушными пользователей интернета. Внешний вид моделей сразу же разлетелся на мемы в Twitter. Одежда от модного дома напомнила людям образ Грю из мультфильма "Гадкий Я". Там из-за подобранных вещей у главного героя также отсутствует шея.

"Viktor&Rolf сказали богатеям, что они должны начать одеваться как мультяшные злодеи", "новая коллекция Viktor&Rolf – это то, что сейчас носила бы Мортиша Адамс", — посты подобного содержания можно обнаружить в социальной сети Twitter.

viktor & rolf said the rich should just start dressing like cartoon villains https://t.co/warCdj2TOD pic.twitter.com/woOHipt1t4 — 🌈 chipzel ✨ (@chipzel) January 27, 2022

Модный бренд каждый раз удивляет публику экстравагантными образами, которые никто до них не демонстрировал. Так, в 2019 году на показе модный дом представил коллекцию платьев с провокационными надписями NO, Leave Me Alone и I'm Not Shy I Just Don't Like You. Коллекция тогда вызвала резонансные обсуждения, некоторые, например, Марк Джейкобс, сочли ее гениальной.