Москвичи с ОРВИ смогут получить больничный дистанционно

Москвичи с ОРВИ смогут получить больничный дистанционно
Фото: Jeremy Maude/moodboard/www.globallookpress.com
Посещение медорганизаций для оформления листов нетрудоспособности по болезни стало необязательным – указ

Москвичи с симптомами ОРВИ смогут получить консультацию врача и получить больничный дистанционно, без посещения поликлиники. Соответствующее распоряжение дал мэр Сергей Собянин. Приказ Департамента здравоохранения Москвы уже подписан.

С 28 января москвичи с легкими симптомами ОРВИ могут не обращаться к врачу очно, а подать заявку на оформление больничного через портал mos.ru. После этого с пациентом свяжется по телефону врач. Он уточнит самочувствие, даст рекомендации по лечению, при необходимости откроет электронный рецепт на лекарство и даст больничный на семь дней.  

"Приходить в поликлинику для получения больничного не потребуется. Он будет доступен в электронной медкарте и автоматически направлен работодателю",

– пояснила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.  

При этом москвичи, желающие получить очную консультацию врача, по-прежнему могут прийти в поликлинику к дежурному доктору без записи или предварительно записавшись. Если же болезнь протекает тяжело или симптомы ОРВИ появились у человека с ограниченными возможностями передвижения, можно вызвать врача на дом по телефону 112.

Ранее в Москве упростили порядок получения больничного при карантине по коронавирусу – в конце срока врач позвонит, уточнит состояние и, если у человека нет никаких симптомов заболевания, дистанционно закроет больничный.

Напомним, с 26 января срок карантина по коронавирусу составляет 7 дней.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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