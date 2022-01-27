Мужчина заслужил премию от начальства

Дворник из Красноярска стал звездой Интернета за особое добродушие к жильцам дворов, которые он убирает. Рабочий процесс мужчины засняли и выложили в Сеть сами граждане, после чего на него обрушилась народная любовь, а начальство обещало выплатить премию.

Уникальный по нынешним временам поступок совершил гость из солнечного Таджикистана, который следит за чистотой улиц и дворов Красноярска с 2012 года. Уникальный, потому что бесплатный. Исключительно по доброте душевной дворник чистил от снега машины граждан, пока убирался на закрепленной территории.

Кадры, ставшие вирусными в Интернете, опубликовал телеграм-канал Kras Mash. На них видно, как дворник ловко орудует воздушной пушкой. Сначала он сдувает снег с автомобилей, а потом – с тротуара.

Как сообщает телеканал "360", Борей – так его зовут местные жители в честь мифологического бурного ветра – объяснил этот поступок тем, что просто делает свою работу. Мужчина подчеркнул, что красноярцы его уже хорошо знают, здороваются с ним, иногда угощают кофе и сладостями.

Кстати, в прошлом году молодой человек занял первое место в городском конкурсе дворников. Теперь начальство, узнавшее об уникальных методах работы мужчины, решило выписать ему премию.

Жаль, что улицы Саратова не убирают такие же преданные делу дворники. Ранее жители города пожаловались на заваленные снегом тротуары. Местной отчаянной пенсионерке даже пришлось перекрыть дорогу трамваю, чтобы иметь возможность хоть куда-нибудь дойти.