Балансировавший на грани кот-гимнаст произвел фурор в Сети - видео

Балансировавший на грани кот-гимнаст произвел фурор в Сети - видео
Фото: pixabay.com
Котейка продемонстрировал чудеса акробатики

Маленькие пушистые друзья порой устраивают своим хозяевам представления, которые достойны кинокамеры. Выкрутасы хвостиков очень поднимают настроение их владельцам, а также большинству интернет-пользователей. Новой звездой Сети стал рыже-белый кот, который возомнил себя акробатом.

Пушистик решил сопроводить свою хозяйку в ванную комнату. Пока девушка нежилась в теплой воде, неугомонный котофей исследовал оборудование этого помещения. Больше всего котика привлек длинный кран, из которого текла вода.

По всей видимости, рыже-белый любимец решил, что длинный тонкий кран очень походит на акробатический канат. Кот попытался продемонстрировать чудеса балансировки и отправился в путешествие по крану. Однако пушистый не учел, что под его весом "акробатический трос" может повернуть в сторону. В итоге котик свалился вниз, однако сумел устоять на краю ванны.

Возможное путешествие в наполненный водой резервуар явно вызвало животный страх у хвостатого. В целом вид водной глади привел кота в ужас. Оценив перспективу свалиться в воду, котяра вспомнил о своих гимнастических наклонностях и буквально распластался всем телом по стене. Любопытно, что в этот момент хвост питомца находился наверху, а перекошенная от ужаса мордочка в самом низу.

@kotogallery #котейка #котикгимнаст #смешныекотики ♬ оригинальный звук - KoTofeukuH

Ранее "Утро" делилось забавным видеороликом со спаррингом двух котов-сумоистов.

Источник: Tik-Tok ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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