Жительница Дмитрова нашла на улице коробку с ручными крысами

Женщина спасла грызунов

"Кошмар!" – именно так отреагировала жительница Дмитрова, когда во время прогулки с питомцем обнаружила картонную коробку, набитую домашними крысами. Грызуны выглядели довольно испуганно и пытались поглубже укутаться – им заранее постелили плед.

Женщина поделилась своей находкой в городском паблике "Типичный Дмитров". В социальных сетях она рассказала, что изначально приняла животных за котят, так как внимание к коробке первой проявила собака. 

Она опубликовала видео с замерзшими зверками и спросила у подписчиков, что делать дальше. Как сообщает портал "Подмосковье сегодня", сейчас крысы находятся в безопасности – их забрали волонтеры. Сама спасительница призвала людей вести себя более ответственно с питомцами.

Источник: ВКонтакте ✓ Надежный источник
Олег НИЛОВ
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