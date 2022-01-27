Женщина спасла грызунов

"Кошмар!" – именно так отреагировала жительница Дмитрова, когда во время прогулки с питомцем обнаружила картонную коробку, набитую домашними крысами. Грызуны выглядели довольно испуганно и пытались поглубже укутаться – им заранее постелили плед.

Женщина поделилась своей находкой в городском паблике "Типичный Дмитров". В социальных сетях она рассказала, что изначально приняла животных за котят, так как внимание к коробке первой проявила собака.

Она опубликовала видео с замерзшими зверками и спросила у подписчиков, что делать дальше. Как сообщает портал "Подмосковье сегодня", сейчас крысы находятся в безопасности – их забрали волонтеры. Сама спасительница призвала людей вести себя более ответственно с питомцами.