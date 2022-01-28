Популярная блогерша поделилась полезным лайфхаком в TikTok

Девушка по имени Хейли Каннингем ведет блог в TikTok, где постоянно дает полезные лайфхаки по уходу за волосами. Один из роликов стал особо популярным и набрал около 18 млн просмотров. А все потому, что блогерша рассказала о том, что нужно делать, чтобы можно было мыть голову раз в месяц и сохранять волосы чистыми.



Дело в том, что девушка тренирует волосы. Для этого она на протяжении месяца обрабатывает корни волос сухим шампунем, делает она это на ночь. Чтобы не возникал неприятный запах, Хейли брызгает голову особыми духами. Кроме того, девушка использует расчёску с широкими зубчиками, которые меньше загрязняются и не наносят волосам травмы. Блогерша также спит на наволочках из шелка либо сатина – они позволяют сохранить качество локонов. Подобные тренировки позволили девушке со временем мыть голову намного реже, а сами волосы стали выглядеть намного лучше.

Часть зрителей довольно скептически отнеслась к предложенному методу, однако многие пользователи безумно благодарны девушке за такой полезный лайфхак. Под роликами Хейли можно увидеть множество комментариев со словами признательности.

Уход за волосами является популярной темой ведения блога. Так, зимой 2021 года девушка по прозвищу австралийская Рапунцель назвала главные ошибки, которые люди допускают во время мытья головы. Так, блогерша рассказала, что прежде чем нанести шампунь на корни, нужно растереть его в руках, и лишь после этого наносить по всей длине волос.