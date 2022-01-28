Афонский старец предупредил человечество о глобальных проблемах в 2022 году

Афонский старец предупредил человечество о глобальных проблемах в 2022 году
Фото: depositphotos.com
Вина за беды планеты будет лежать на самих людях

Многочисленные астрологи, футурологи и экстрасенсы предрекают нашей планете страшные проблемы в наступившем 2022 году. Из великого множества сценариев глобальных изменений особого внимания заслуживают слова афонского старца Ефрема Филофейского, который уже покинул нашу бренную землю

Мудреца не стало в 2019 году. Ушедший еще до начала пандемии коронавируса, он смог с точностью предсказать, что вскоре мир столкнется с эпидемией. Его слова о грядущем "опасном времени" поразили своей точностью не только простых людей, но и экспертов.

Кроме того, старец успел оставить потомкам предсказание о судьбе человечества в год черного водяного тигра. Увиденные им "бедствия мирового масштаба" мы ощущаем уже сегодня, а вскоре нашу планету могут настигнуть новые испытания. Причем, как завещал Ефрем, вина за глобальные проблемы будет лежать на самих людях.

Человек своими действиями может спровоцировать мировой кризис, который приведет к напряженным отношениями между государствами. Только после этого, завещал мудрец, люди начнут переосмысление своего видения мира. Нашу планету может спасти только духовность, утверждал старец с Афона.

Он призвал человечество отказаться от бездумного потребления и задуматься о благах души. Рабы материального мира будут лишь накапливать проблемы. Истинное спасение, по мнению предсказателя, обретут люди, познавшие гармонию.

Ранее бывший экстрасенс Бориса Ельцина сделал страшное предсказание о судьбе России.

Источник: РИА ФАН ✓ Надежный источник
Олег НИЛОВ
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