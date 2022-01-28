Инициативу внесут на рассмотрение в Госдуму весной

Правительство России намерено объединить Пенсионный фонд вместе с Фондом социального страхования в Социальный фонд к 2023 году. Кабмин внесет инициативу на рассмотрение в весеннюю сессию Государственной думы.

Координатором работы новой структуры выступит так же Министерство труда, однако координацией деятельности организации займется еще один новый орган – наблюдательный совет, уточняет телеканал "360".

Таким образом, власти нацелены на создание общей взносооблагаемой базы, которая позволит выплачивать страховые взносы на пенсионное и социальное страхование, с новым организационно-правовым статусом – внебюджетным, передает RT.