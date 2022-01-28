Российские власти расформируют Пенсионный фонд - СМИ

Инициативу внесут на рассмотрение в Госдуму весной

Правительство России намерено объединить Пенсионный фонд вместе с Фондом социального страхования в Социальный фонд к 2023 году. Кабмин внесет инициативу на рассмотрение в весеннюю сессию Государственной думы.

Координатором работы новой структуры выступит так же Министерство труда, однако координацией деятельности организации займется еще один новый орган – наблюдательный совет, уточняет телеканал "360".

Таким образом, власти нацелены на создание общей взносооблагаемой базы, которая позволит выплачивать страховые взносы на пенсионное и социальное страхование, с новым организационно-правовым статусом – внебюджетным, передает RT.

Источник: Коммерсант ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
новости партнеров

В МИД напомнили о "красных линиях" после ответа США по гарантиям безопасности

Москва остается открытой для продолжения диалога, но не поступится национальными интересами

Индексация выплат и выдача QR-кода по антителам: что изменится в жизни россиян с февраля

Некоторые нововведения обрадуют граждан РФ, но некоторые огорчат

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей