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Правительство России намерено объединить Пенсионный фонд вместе с Фондом социального страхования в Социальный фонд к 2023 году. Кабмин внесет инициативу на рассмотрение в весеннюю сессию Государственной думы.
Координатором работы новой структуры выступит так же Министерство труда, однако координацией деятельности организации займется еще один новый орган – наблюдательный совет, уточняет телеканал "360".
Таким образом, власти нацелены на создание общей взносооблагаемой базы, которая позволит выплачивать страховые взносы на пенсионное и социальное страхование, с новым организационно-правовым статусом – внебюджетным, передает RT.
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