Американку в сердцах обозвали алкоголичкой

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд неудачно пошутила о содержимом "Северного потока – 2", обсуждая на брифинге запуск российского газопровода. Пользователи юмор американки не оценили.



Представительница США прокомментировала слова одного из журналистов о том, что газопровод может прокачивать все, что угодно – от газа до водки. Нуланд мечтательно отметила, что водка – это неплохой вариант, передает "Общественная служба новостей". Американка не преминула отметить, что пока о запуске "Северного потока – 2" и речи быть не может. Мол, газопровод еще "не протестирован и не сертифицирован".

Нуланд не удержалась и от колкости в адрес России, напомнив собравшимся о словах сенатора Теда Круза, который яростно протестует против запуска. Ранее он заявил, что газопровод – не более чем кусок металла на дне океана в нынешних реалиях.

Замгоссекретаря США также пригрозила, что в случае "вторжения" России на Украину "Северный поток – 2" остановят, отмечает РИА ФАН.

На неуместную шутку Нуланд отреагировали российские пользователи. Они разразились едкими комментариями (орфография и пунктуация сохранены).

"У них с утра вместо чая вискарь. Кто бы говорил", "она еще и алкашка?" "А закусывать будут печенюшками", "Она еще и пьяница?" "Псаки пьёт как мужик", "Кто о чём, а вшивый о бане", – негодуют комментаторы.

Ранее стало известно, что оператор выполнил главное требование для сертификации газопровода.