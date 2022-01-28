Собянин представил проект по созданию в Москве площадок для выгула собак нового формата

Собянин представил проект по созданию в Москве площадок для выгула собак нового формата
Фото: www.mos.ru
В обсуждении пригласили участвовать и жителей, у которых нет четвероногих питомцев

В каждой четвертой семье в Москве есть собака. При этом площадок для выгула и тренировки четвероного питомцы на весь мегаполис всего 688, причем большинство настолько старые и необорудованные, что москвичи предпочитают гулять с собакой в обычном парке, порой вызывая недовольство других горожан. Решить проблему поможет проект "Питомцы в Москве" в рамках программы благоустройства "Мой район".

В 2022 году планируется организовать 14 новых и привести в порядок более 50 существующих собачьих площадок во всех округах столицы, сообщил мэр Сергей Собянин. Он напомнил, что пилотные проекты были реализованы в 2021 году. В Ясенево, Северном Медведково, Можайском и Лосиноостровском районах появились современные площадки, которые уже завоевали огромную популярность среди любителей домашних животных.

Опираясь на этот опыт, власти города намерены продолжить работу в этом направлении. Подходить к созданию площадок решено неформально. В рамках проекта "Питомцы в Москве" каждую будущую территорию для выгула собак обсудят как с владельцами домашних питомцев и с экспертами кинологических ассоциаций, так и с местными жителями, у которых животных нет. Задача – максимально учесть интересы всех горожан.

"Возглавить эту работу я прошу депутатов местного самоуправления, которые лучше других знают, что действительно хотят их избиратели-москвичи. (…) Давайте сделаем так, чтобы домашним питомцам было по-настоящему комфортно в Москве, а общение с ними приносило только положительные эмоции",

– призвал Сергей Собянин.

Отмечается, что каждая обновленная собачья площадка будет оборудована снарядами из долговечных экологичных материалов. Покрытие – зеленый газон с грунтовыми или мощеными дорожками. Для владельцев установят навесы и лавочки. Если размер территории позволит, то для крупных пород собак и мелких питомцев устроят раздельные зоны.

Источник: Сайт Сергея Собянина ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
По теме

В МИД напомнили о "красных линиях" после ответа США по гарантиям безопасности

Москва остается открытой для продолжения диалога, но не поступится национальными интересами

Индексация выплат и выдача QR-кода по антителам: что изменится в жизни россиян с февраля

Некоторые нововведения обрадуют граждан РФ, но некоторые огорчат

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей