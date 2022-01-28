Собянин представил проект по созданию в Москве площадок для выгула собак нового формата

В обсуждении пригласили участвовать и жителей, у которых нет четвероногих питомцев

В каждой четвертой семье в Москве есть собака. При этом площадок для выгула и тренировки четвероного питомцы на весь мегаполис всего 688, причем большинство настолько старые и необорудованные, что москвичи предпочитают гулять с собакой в обычном парке, порой вызывая недовольство других горожан. Решить проблему поможет проект "Питомцы в Москве" в рамках программы благоустройства "Мой район".

В 2022 году планируется организовать 14 новых и привести в порядок более 50 существующих собачьих площадок во всех округах столицы, сообщил мэр Сергей Собянин. Он напомнил, что пилотные проекты были реализованы в 2021 году. В Ясенево, Северном Медведково, Можайском и Лосиноостровском районах появились современные площадки, которые уже завоевали огромную популярность среди любителей домашних животных.

Опираясь на этот опыт, власти города намерены продолжить работу в этом направлении. Подходить к созданию площадок решено неформально. В рамках проекта "Питомцы в Москве" каждую будущую территорию для выгула собак обсудят как с владельцами домашних питомцев и с экспертами кинологических ассоциаций, так и с местными жителями, у которых животных нет. Задача – максимально учесть интересы всех горожан.

"Возглавить эту работу я прошу депутатов местного самоуправления, которые лучше других знают, что действительно хотят их избиратели-москвичи. (…) Давайте сделаем так, чтобы домашним питомцам было по-настоящему комфортно в Москве, а общение с ними приносило только положительные эмоции",

– призвал Сергей Собянин.

Отмечается, что каждая обновленная собачья площадка будет оборудована снарядами из долговечных экологичных материалов. Покрытие – зеленый газон с грунтовыми или мощеными дорожками. Для владельцев установят навесы и лавочки. Если размер территории позволит, то для крупных пород собак и мелких питомцев устроят раздельные зоны.