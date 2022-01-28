Шесть театров отремонтируют в Москве к 2023 году

Некоторые здания будут практически перестроены

За последние 10 лет в Москве отреставрировали, провели капитальный ремонт или построили новые помещения для 34 театров. В этом году работы будут продолжены. По плану, в 2022-2023 г.г. в столице распахнут двери для зрителей еще шесть обновленных театров. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

В рамках Адресной инвестиционной программы в порядок приведут здания Московского драматического театра на Малой Бронной, театра кукол "Жар-птица", Центра театра и кино на Поварской, Московского государственного театра эстрады, театра "Практика", а также обновят здание "Хора солистов".

Ожидается, что работы в театре на Малой Бронной завершат в текущем году. В настоящее время специалисты в мастерских восстанавливают историческую лепнину, балкон для зрителей предполагается полностью пересобрать. Для сцены соберут новый каркас.

В театре Эстрады обновят фасады, дверные и оконные проемы, воссоздадут историческую планировку и интерьеры, полностью поменяют системы вентиляции, теплоснабжения, водоснабжения, заменят сценическое оборудование, а в зале установят новые кресла.

Все культурные площадки после ремонта станут современнее, комфортнее, с новыми возможностями для развития.

Ранее мэр Сергей Собянин рассказал о возрождении исторического наследия Москвы.