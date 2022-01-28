Танцующий пес стал звездой TikTok

Видео с его участием набрало более 60 миллионов просмотров

Пес по кличке Чарли стал настоящей звездой социальной сети TikTok. На его аккаунт подписано более 500 тысяч человек, а один из последних роликов с его участием набрал 62 миллиона просмотров и 12 миллионов лайков. В кадре пес активно двигается в ритм популярной песни.

Подписчики молниеносно отреагировали на милого пса. "Красавец, и танцует в ритм музыке, умница", "Как он чувствует", "Он танцует лучше, чем я", – собаку буквально завалили восторженными комментариями. Хозяин пса отмечает, что животное никто не заставляет танцевать – Чарли делает это только тогда, когда он действительно счастлив, то есть когда он играет или к нему приходят гости.

Видео с животными часто становятся популярными в TikTok. Так, почти 15 миллионов просмотров и 2,5 миллиона лайков собрало видео с самой счастливой собакой. На ней пес лежит и улыбается во весь рот, а хозяйка при виде этого чуда сама не может сдержать смех.

"Это счастье и любовь так выглядят", "Она так прекрасна, защищай ее любой ценой", "Очаровательнее улыбки я не видела даже у людей", – множество подобных комментариев можно увидеть под данным видео.

Сама хозяйка называет питомца "Самым сладким маленьким ангелочком" и регулярно радует подписчиков новыми роликами со своим пушистым другом.



