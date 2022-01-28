Наша страна способна улучшить свое положение в мире

Большинство из нас, разумеется, переживает за будущее России. Как правило, вопросы о судьбе страны задают политическим деятелям или представителям экспертного сообщества, но порой даже звезды могут делать точные прогнозы. Важно лишь правильно понять послание небесных тел.

Что ждет Россию в текущем и последующих годах, рассказал астролог Павел Глоба. По его словам, пандемия коронавируса пока не собирается заканчиваться, да и другие негативные события в России неизбежны.

В год черного водяного тигра нас ожидают финансовые трудности, потому что экономический кризис не отступает. Это связано с конфликтными ситуациями во внешней политике. По экономике страны бьет и пандемия.

При этом Россия способна улучшить свое положение в мире, считает астролог. Поднять статус страны возможно как раз в эпоху глобальных перемен. Однако, по словам эксперта, их результат зависит от нам самих. Глоба призвал людей вести себя более сознательно.

Звезды показывают, что, казалось бы, совершенно незначительные факторы нашей жизни в скором времени могут выйти на первый план – очень важно быть готовыми к таким изменениям. Мир начет жить совершенно по-иному всего через три или четыре года, уверен астролог.

Общество потребления, по его словам, уйдет в небытие, большую значимость приобретет экономность и разумный подход к тратам. Глоба отметил, что лишь смена настроений в обществе позволит России выйти из кризисной ситуации. Власти страны тоже это понимают, считает эксперт.

Ранее афонский старец предупредил человечество о глобальных проблемах в 2022 году.