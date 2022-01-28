Как обучить кошку трюкам: советы Куклачева

Как обучить кошку трюкам: советы Куклачева
Юрий Куклачев. Фото: Igor Primak/Russian Look/www.globallookpress.com
Животное поддается дрессировке от пары часов до года тренировок

Чтобы обучить кошку разным трюкам в домашних условиях, сначала следует внимательно всмотреться в глаза животного и определить, нормальная ли у него психика, т.к. некоторые усатые от природы бывают крайне пугливыми.

Своим мастерством укрощения малых тигров поделился в разговоре с РИА "Новости" народный артист РСФСР, клоун и создатель Театра кошек Юрий Куклачев.

"Нужно животное с нормальной психикой, плюс умение аккуратно, правильно ввести ее в процесс. Чтобы у кошки не было напряжения, чтобы для нее это было радостью, праздником, игрой…" – рассказал клоун.

Он отметил, что кошка сама подсказывает, как с ней себя вести, просто необходимо за ней наблюдать, как мы это делаем с детьми.

"Ваш ребенок должен стать вашим другом", – указал Куклачев.

По словам артиста, в домашних условиях кошки вполне легко обучаются, одновременно они могут и не повторить трюк, выступая на сцене, поскольку животное весьма непросто приучить к музыке, свету и большой публике.

Универсального срока, за который кошка способна научиться выполнять те или иные трюки, не существует – обучение занимает от двух часов до года, подчеркнул Куклачев.

Напомним, в 2020 году в первую волну пандемии COVID-19 Юрий Дмитриевич заразился коронавирусом. По словам народного артиста, болезнь он перенес в тяжелой форме.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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