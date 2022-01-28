Пазл складывается: журналисты увидели в офисе Пригожина фотографии с клоуном-Макроном и зачеркнутым Обамой

Конфликт между изданием The Moscow Post и петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным исчерпан. 28 января стороны пожали руки и подписали мировое соглашение. Но внимание приковали к себе отнюдь не само событие, а изображения на стене офиса Евгения Пригожина, которые разглядели внимательные журналисты в репортаже РИА ФАН.



Пока стороны очередного конфликта в информационном поле выкуривали трубку мира, журналисты разглядывали стены кабинета Евгения Пригожина. Телеграм-канал "Теория Элит" опубликовал текст о подписании мирового соглашения между Пригожиным и "The Moscow Post". Но самым интересным моментом канал назвал не рукопожатие уже бывших визави, а необычную иконотеку, которая красовалась на стене кабинета.

На изображениях сплошь политики и террористы – Обама, Трамп, Меркель, Порошенко, Усама бен Ладен. Все перечеркнуты красным крестом. Выбиваются из ряда только мультяшный кот Том и Бэтмэн, ну и Байден с Макроном. Мнения разделились: одни усмотрели на носу Макрона красную точку, похожую на прицел. Другим это больше напомнило скорее клоунский нос.

Один из главных символов цирка придумали когда-то итало-французские циркачи братья Фрателлини, а может дело в том, что Франция терпит не самые благоприятные политические времена в Африке. Может быть, поэтому гротескный образ достался именно Эмманюэлю Макрону. Джо Байден тоже получил свою красную метку и вопросительный знак. Однако самый главный вопрос, который заинтересовал телеграмм-канал: что же сделали Пригожину всеми любимый кот Том из детского мультика и гроза всех преступников Готэма Бэтмен?

"Судя по всему, работа над ними уже тоже окончена",

– декламирует автор поста.

Необычная "пасхалка" не разгадана до сих пор, но интернет-аналитики предполагают, что таким образом Евгений Пригожин решил "порофлить" над своими оппонентами. Ранее его обвиняли во вмешательстве в американские выборы. По этой истории даже сняли фильм "16-й". Однако причастность бизнесмена американцам доказать не удалось. Судя по всему, Пригожин любит иронию, а нам остается ждать нового интересного контента.